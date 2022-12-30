Делягин рассказал анекдот про Путина и золотую рыбку

Доктор экономических наук, зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин рассказал в своем Telegram-канале новогодний анекдот про президента РФ Владимира Путина и исполняющую все желания золотую рыбку.

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«Из новогодних анекдотов про Путина и золотую рыбку. Ну как обычно, он ее ловит, а она говорит: "Любое желание исполню, только, пожалуйста, не на сковородку". Он ей и говорит: "А сделай так, чтобы все люди, которых я назначал, были честными и деловыми". А она так на него посмотрела и говорит: "Жарь, Владимир Владимирович, жарь"», — рассказал Делягин.

