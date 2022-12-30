Дерипаска предложил разрешить предпринимателям работать в органах власти

После стабилизации внешнеполитической обстановки России необходимо ускоренным путем начать двигаться к «настоящей открытой рыночной, конкурентной экономике, опирающейся на частную собственность и свободных предпринимателей». Основатель UC Rusal Олег Дерипаска считает, что пока бизнесменов не уравняют в правах со всеми остальными социальными группами, они так и останутся «слабовиками». В своей колонке для РБК он пояснил, что понимает под этим тотальную декриминализацию бизнеса и снятие запретов на занятие предпринимателями госдолжностей.

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«До тех пор, пока мы не уравняем свободных и частных предпринимателей в правах со всеми остальными социальными группами — артистами, патриотически настроенными журналистами, спортсменами, силовиками, представителями правоохранительных органов, ветеранами, они так и останутся "слабовиками" вместе с отошедшей от дел интеллигенцией. А только от предпринимателей зависит, как быстро теперь придут положительные перемены», — написал Дерипаска.

Он пояснил, что под правовым уравниванием понимает прежде всего «полную тотальную декриминализацию бизнеса», отмену ряда статей УК РФ, по которым «бизнес третируют, доят, по которым ломают судьбы предпринимателей, удерживая их годами в тюрьмах, лишают их собственности». Также Дерипаска считает, что можно пойти и дальше — «убрать гласные и негласные запреты на занятие ими государственных и муниципальных должностей, дать им права избираться в муниципальные органы и органы власти субъектов, в Совет Федерации и Государственную думу». Это основной вопрос, который будет непросто решаться в следующие пять лет, подчеркнул бизнесмен.

