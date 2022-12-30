Илья Авербух: "Мы создали ледовый Бродвей"

29 декабря состоялась премьера новой ледово-цирковой версии шоу Ильи Авербуха “Волшебник страны ОЗ” во Дворце спорта “Лужники”. Традиционно спектакли Авербуха становятся символом и одним из главных мероприятий новогодних каникул, поэтому премьера собрала большое количество звездных гостей, почти все они пришли с детьми: Регина Тодоренко, Наталья Подольская, Марат Башаров, Иван Скобрев, Екатерина Гордеева и многие другие в отличном новогоднем настроении наблюдали за красочным спектаклем, разворачивающимся на льду.

Посмотреть, действительно, было на что. Помимо двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой, олимпийского чемпиона Романа Костомарова, чемпионов мира Оксаны Домниной и Максима Шабалина, режиссер пригласил в свой спектакль действующих спортсменов. В частности, впервые в новогоднем спектакле принял участие Михаил Коляда, который буквально несколько дней назад принимал участие в чемпионате России, а также восходящая звезда фигурного катания Николай Колесников.

Несмотря на рабочий день и огромное количество новогодних мероприятий в Москве, огромный зал был полон восторженных зрителей. Илья Авербух так прокомментировал вопрос журналистов о высокой конкуренции среди ледовых шоу: «Когда появилось много ледовых проектов, было опасение, что произойдет перенасыщение рынка. Но все продукты, и в первую очередь, которые делают Татьяна Навка, Евгений Плющенко и я, объективно очень высокого качества. Если вы посмотрите, какого уровня мировые проекты, то улыбнетесь. Западные гала-шоу действительно прекрасны, а спектакли – ну так... Получилось наоборот, благодаря нашим спектаклям, благодаря конкуренции и участию прекрасных фигуристов во всех проектах, возник интерес, появился ажиотаж. Мы создали своего рода ледовый Бродвей. Кажется, что на Бродвее десятки мюзиклов, и все должны друг другу мешать, но, наоборот, он аккумулирует всех поклонников. Аншлаги на одной улице. Я думаю, и у нас теперь улица качественных ледовых проектов, и это прекрасно. Ведь все эти проекты коммерческие, то есть построены на зрительском интересе. Значит, у каждого есть зрители, каждому это интересно”.

Регина Тодоренко: “Спасибо огромное за шоу! Я в восторге, что так ярко и так насыщенно! Дети тоже под огромным впечатлением, они танцевали весь спектакль!”.

Юлия Коваль: «Это первое ледовое шоу в моей жизни, на которое я пришла. Я сегодня с сыном и родителями. Мне показалось, что это так романтично, в канун Нового года привести свою семью и самой впервые побывать, показать как старшему поколению, так и младшему. Я в полном восторге от Медведевой, у меня пропал дар речи, человек настолько круто катается, это абсолютно ее призвание. В целом: масштабно, красиво, впечатляюще, все в восхищении».