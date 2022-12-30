Китай: мутации закончились

По данным мирового консорциума, который отслеживает коронавирусные мутации, ни один из новых вариантов COVID-19 не появился в Китае. Это смягчает опасения того, что рекордная волна вируса в стране вызовет появление новых штаммов, которые могли бы циркулировать по всему миру.

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Национальные, провинциальные (региональные) и частные органы здравоохранения в КНР предоставили мировой организации GISAID (Глобальная инициатива по обмену данными о птичьем гриппе) почти 1000 генетических последовательностей от инфицированных ковидом пациентов, отметил ее главный исполнительный директор Питер Богнер.

До сих пор все варианты остаются «омикронами», хотя появились и субварианты, которые поразили другие части мира, включая XBB.1 и BQ.1.1. Руководитель организации все же полагает, что данные варианты продолжают циркулировать без существенных изменений, которые могли бы вызвать беспокойство.

По данным GISAID, Китай активно наращивает усилия по отслеживанию мутаций: новая загрузка информации о последовательностях значительно превышает объем ноябрьских данных, которые включали только 25 образцов. По словам, Питера Богнера, именно эти данные имеют важное значение для будущего, поскольку статистика о случаях новых заболеваний и смертях от ковида позволяют получить только ретроспективную информацию. Новые данные, по мнению GISAID, могут помочь улучшить диагностику и даже вакцины.

Успех был крайне важен на фоне решения Китая в начале декабря о фактическом прекращении политики «нулевой терпимости к COVID-19», которое, по мнению Bloomberg, привело к всплеску заболевания. Масштабы вспышки при этом трудно оценить после прекращения ежедневной публикации точного числа случаев.

Информационный вакуум и планы Китая вновь открыть границы в начале января побудили множество стран ужесточить меры для путешественников из Китая из-за опасений, что новая волна коронавируса может породить новые варианты COVID-19. Так, США и Индия потребуют от всех пассажиров авиакомпаний, которые пребывают из Китая, показать отрицательный результат ПЦР-теста, а Япония будет тестировать пассажиров по прибытию. При этом Италия, которая ввела обязательные экспресс-тесты для пассажиров из Китая, уже заявила, что у них не было найдено ничего, что могло бы быть связано с новыми мутациями.

Все же в GISAID предупредили, что страны по всему миру приостановили свою антиковидную работу, несмотря на рост числа зараженных. Внимательное наблюдение за новыми штаммами, таким образом, является ключевой стратегией для мирового здравоохранения.