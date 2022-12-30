Константин Симонов: не спешите Nord Stream хоронить

Nord Stream 2 AG не станет банкротов в течение еще минимум шести месяцев. Об этом стало известно после того, как суд швейцарского кантона Цуг предоставил оператору «Северного потока-2» мораторий на выплаты кредиторам до 10 июля 2023 года.

«Процедура банкротства компании-оператора газопровода "Северный поток 2" продлена еще на шесть месяцев — теперь до 10 июля 2023 года», —цитирует «РИА Новости» данные Швейцарского официального бюллетеня коммерческой деятельности. При этом информагентство напомнило, что в сентябре подобная отсрочка для Nord Stream 2 AG была предоставлена швейцарским судом на период до 10 января 2023 года.

О том, из каких соображений может быть принято данное решение «Эксперту» рассказал директора Фонда национальной энергетической безопасности, первый проректор по внешним коммуникациям Финансового университета при правительстве РФ Константин Симонов.

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«Что касается отсрочки банкротства, то тут все просто. Как известно, у проекта Nord Stream есть пять европейских партнеров. Они не являются акционерами, но тем не менее они - инвесторы, которые привлекли финансирование, соответствующее 50% доли в проекте. И если проект официально обанкротится, то это будет означать, что все пять европейских компаний, которые внесли в проект деньги, официально признают, что эти деньги потеряны», — заявил Константин Симонов

По его словам, политическая конъюнктура вроде бы говорит о том, что проект не заработает. «Но с другой стороны — проект есть. Он лежит в море, одна нитка точно не взорвана и, судя по всему, вторая нитка подлежит ремонту. Ущерб пока не оценен, мы не можем видеть в какие суммы он обойдется, но на втором "Потоке" разрушения менее масштабные. Одна нитка вообще уцелела. То есть имеется готовый актив, в который вложены приличные деньги! Обанкротив этот актив упомянутые компании заявят: “Мы их (деньги – прим. “Эксперт”) официально потеряли". Зачем им это делать? Конечно они цепляются!», — констатировал Константин Симонов.

Европейский бизнес понимает, что политическая конъюнктура сейчас не может позволить запустить этот проект, и надо, по идее, с этим уже смириться. В тоже время, как отметил эксперт, Россия данный проект не списывает.

«Путин постоянно напоминает о том, что если Европа захочет, то мы можем этот проект реанимировать. И Новак напоминает. То есть позиция России проста: хотите — будем им пользоваться. И в этом плане европейские акционеры думают: "Обанкротим мы проект, спишем эти деньги… И что с того? Только политически зафиксируем, что мы — верные слуги Брюсселя". Этим они признают, что из проекта они выходят. А собственность-то остается как бы ничья! "Газпром" владелец 50% проекта может сказать: "Раз вы вышли — спасибо, теперь проект полностью мой"», — указал глава ФНЭБ.

Эксперт полагает, что европейские компании не желают фактически отказываться от своих инвестиций, взамен поставив «галочку» о верно услышанном сигнале бюрократических структур Евросоюза: «Лучше заявлять о том, что проект, скорее всего не заработает, что в нем не видно смысла, подвергать критике "Газпром", но при этом оставаться инвесторами в проекте. А вдруг?».

Константин Симонов считает, во прогнозы о будущей судьбе проекта Nord Stream делать пока преждевременно. По его словам, маятник взаимоотношений с Европой может со временем качнуться в другую сторону.

«Многим кажется, что все, наши отношения полностью разорваны, и шансы реанимации "Северного потока 2" — нулевые. Я бы не стал делать такие категорические выводы. Следующая зима будет еще более "веселой", и вопросов все у европейского бизнеса будет все больше. Мы все время берем заявления "отмороженных" европейских политиков, которые повторяют: "Мы навсегда все разорвали, российского газа не будет никогда, мы свой выбор сделали". Но почему мы считаем, что политики уровня Шольца или Бербок будут править в Европе в ближайшие 5 или 10 лет? Почему мы, все-таки, отказываем Европе в праве на разумность? Сейчас у власти там находятся очень странные люди. Но не факт, что европейский бизнес даст этим странным людям окончательно убить европейскую экономику. Вопросы будут задаваться, и я не спешил бы "Северный поток" хоронить», —заключил Константин Симонов.