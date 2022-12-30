Константин Симонов: не спешите Nord Stream хоронить

Nord Stream 2 AG не станет банкротов в течение еще минимум шести месяцев. Об этом стало известно после того, как суд швейцарского кантона Цуг предоставил оператору «Северного потока-2» мораторий на выплаты кредиторам до 10 июля 2023 года.
«Процедура банкротства компании-оператора газопровода "Северный поток 2" продлена еще на шесть месяцев — теперь до 10 июля 2023 года», —цитирует «РИА Новости» данные Швейцарского официального бюллетеня коммерческой деятельности. При этом информагентство напомнило, что в сентябре подобная отсрочка для Nord Stream 2 AG была предоставлена швейцарским судом на период до 10 января 2023 года.
О том, из каких соображений может быть принято данное решение «Эксперту» рассказал директора Фонда национальной энергетической безопасности, первый проректор по внешним коммуникациям Финансового университета при правительстве РФ Константин Симонов.
«Что касается отсрочки банкротства, то тут все просто. Как известно, у проекта Nord Stream есть пять европейских партнеров. Они не являются акционерами, но тем не менее они - инвесторы, которые привлекли финансирование, соответствующее 50% доли в проекте. И если проект официально обанкротится, то это будет означать, что все пять европейских компаний, которые внесли в проект деньги, официально признают, что эти деньги потеряны», — заявил Константин Симонов
По его словам, политическая конъюнктура вроде бы говорит о том, что проект не заработает. «Но с другой стороны — проект есть. Он лежит в море, одна нитка точно не взорвана и, судя по всему, вторая нитка подлежит ремонту. Ущерб пока не оценен, мы не можем видеть в какие суммы он обойдется, но на втором "Потоке" разрушения менее масштабные. Одна нитка вообще уцелела. То есть имеется готовый актив, в который вложены приличные деньги! Обанкротив этот актив упомянутые компании заявят: “Мы их (деньги – прим. “Эксперт”) официально потеряли". Зачем им это делать? Конечно они цепляются!», — констатировал Константин Симонов.
Европейский бизнес понимает, что политическая конъюнктура сейчас не может позволить запустить этот проект, и надо, по идее, с этим уже смириться. В тоже время, как отметил эксперт, Россия данный проект не списывает.
«Путин постоянно напоминает о том, что если Европа захочет, то мы можем этот проект реанимировать. И Новак напоминает. То есть позиция России проста: хотите — будем им пользоваться. И в этом плане европейские акционеры думают: "Обанкротим мы проект, спишем эти деньги… И что с того? Только политически зафиксируем, что мы — верные слуги Брюсселя". Этим они признают, что из проекта они выходят. А собственность-то остается как бы ничья! "Газпром" владелец 50% проекта может сказать: "Раз вы вышли — спасибо, теперь проект полностью мой"», — указал глава ФНЭБ.
Эксперт полагает, что европейские компании не желают фактически отказываться от своих инвестиций, взамен поставив «галочку» о верно услышанном сигнале бюрократических структур Евросоюза: «Лучше заявлять о том, что проект, скорее всего не заработает, что в нем не видно смысла, подвергать критике "Газпром", но при этом оставаться инвесторами в проекте. А вдруг?».
Константин Симонов считает, во прогнозы о будущей судьбе проекта Nord Stream делать пока преждевременно. По его словам, маятник взаимоотношений с Европой может со временем качнуться в другую сторону.
«Многим кажется, что все, наши отношения полностью разорваны, и шансы реанимации "Северного потока 2" — нулевые. Я бы не стал делать такие категорические выводы. Следующая зима будет еще более "веселой", и вопросов все у европейского бизнеса будет все больше. Мы все время берем заявления "отмороженных" европейских политиков, которые повторяют: "Мы навсегда все разорвали, российского газа не будет никогда, мы свой выбор сделали". Но почему мы считаем, что политики уровня Шольца или Бербок будут править в Европе в ближайшие 5 или 10 лет? Почему мы, все-таки, отказываем Европе в праве на разумность? Сейчас у власти там находятся очень странные люди. Но не факт, что европейский бизнес даст этим странным людям окончательно убить европейскую экономику. Вопросы будут задаваться, и я не спешил бы "Северный поток" хоронить», —заключил Константин Симонов.