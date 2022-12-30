Минфин сообщил о планах по размещению ОФЗ в первом квартале 2023 года

Минфин России планирует в первом квартале 2023 года предложить на аукционах облигации федерального займа (ОФЗ) на 800 млрд рублей по номинальной стоимости, сообщается на сайте ведомства.

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«Плановый объем размещения ОФЗ в I квартале 2023 г. – 800,0 млрд. руб. по номинальной стоимости», — говорится в сообщении Минфина.

Как указано на сайте, аукционы планируется проводить по средам, первый состоится 11 января. Всего в январе предполагаются три аукциона, в феврале и марте — по четыре. Указано также, что график проведения аукционов дается без учета возможного объявления дополнительных выходных дней.

Минфин также сообщил, что ориентировочный объем размещения ОФЗ со сроком погашения до пяти лет включительно составляет 100 млрд рублей, от пяти до 10 лет включительно — 400 млрд рублей, от 10 лет — 300 млрд рублей.

В 2022 году Минфин РФ не проводил аукционы по размещению гособлигаций с середины февраля по середину сентября, однако за последний квартал успел продать бумаги на сумму в 3,143 трлн рублей. Всего за уходящий год ведомство разместило ОФЗ на 3,281 трлн рублей.

