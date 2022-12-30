Минфин удвоил лимит на максимальную долю юаней в структуре ФНБ

Министерство финансов РФ утвердило новую нормативную структуру активов Фонда национального благосостояния (ФНБ).

Как говорится в сообщении ведомства, максимальная доля юаней в ней увеличена до 60%, максимальная доля безналичного золота — до 40%.

«Ранее доли юаня и золота составляли 30% и 20% соответственно. Таким образом, лимиты на инвестиции в юань и золото были удвоены», — отмечают в Минфине.

Уточняется, что для обеспечения гибкости при инвестировании средств ФНБ предусмотрено, что фактические минимальные доли каждого из активов в новой структуре могут принимать нулевые значения.

Также сообщается, что на данный момент остатки на счетах ФНБ в фунтах стерлингов и японских иенах в Банке России обнулены.

«В результате данных изменений валютная структура ФНБ стала лучше адаптирована к вызовам, стоящим перед Российской Федераций в текущих макроэкономических и геополитических условиях», — подчеркивают в ведомстве.