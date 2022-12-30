Минобороны сообщило о новых успехах российской армии на Украине

Министерство обороны РФ на брифинге 30 декабря сообщило о новых успехах российской армии, которых она добилась в ходе проведения специальной военной операции на Украине.

Согласно оперативным данным, озвученным официальным представителем ведомства генерал-лейтенантом Игорем Конашенковым, накануне ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по системе военного управления и объектам энергетики, обеспечивавшим работу предприятий оборонно-промышленного комплекса Украины.

Цель удара была достигнута, все назначенные объекты поражены. В результате удара остановлено производство и ремонт военной техники и боеприпасов, прекращена переброска резервов ВСУ из западных регионов Украины. Кроме того, из-за нарушения железнодорожных перевозок поставленное для ВСУ иностранное вооружение заблокировано в тыловых районах.

На Донецком направлении в ходе успешных наступательных действий ВС РФ нанесено поражение подразделениям 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ в районе населённого пункта Красная Гора и 60-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Клещеевка (ДНР). Потери противника за сутки здесь составили до 50 украинских военнослужащих, 4 пикапа и 3 бронетранспортёра.

На Южно-Донецком направлении ударами армейской авиации и огнём артиллерии ВС РФ по сосредоточению подразделений 72-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Новомихайловка, а также 108-й бригады территориальной обороны в районе населённого пункта Пречистовка уничтожено более 70 украинских военнослужащих, 6 автомобилей и 5 боевых бронированных машин.

На Купянском направлении огнём артиллерии ВС РФ поражена живая сила и военная техника подразделений 14-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Петропавловка и 92-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Кругляковка (Харьковская область). Уничтожено до 60 украинских военнослужащих, 3 боевые бронированные машины и 2 пикапа.

На Красно-Лиманском направлении в районе населённого пункта Ямполовка (ДНР) ударами авиации и артиллерии ВС РФ по скоплению живой силы и техники 110-й бригады территориальной обороны Украины уничтожено более 40 украинских военнослужащих, 5 автомобилей и 4 боевые бронированные машины.

В районах населённых пунктов Веселое и Часов Яр (ДНР) вскрыты позиции и уничтожены 2 радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США. В районе Лебедина (Сумская область) уничтожена радиолокационная станция украинского ЗРК С-300.

В целом ракетными войсками и артиллерией ВС РФ за сутки поражены 73 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, а также живая сила и военная техника в 86 районах. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы в ДНР и Харьковской области уничтожены 2 самоходные артиллерийские установки 2С1 «Гвоздика», боевая машина РСЗО «Град», гаубиц Д-20 и Д-30.

Российские системы ПВО сбили 6 ударных украинских БПЛА, в том числе 3 реактивных дрона «Стриж». В районах населённых пунктов Каховка, Геническ (Херсонская область), Кременная и Оборотновка (ЛНР) уничтожено 8 украинских БПЛА. Кроме того, БПЛА «Байрактар-ТБ2» был сбит в районе города Очаков (Николаевская область).

Истребительной авиацией ВКС РФ в районе населённого пункта Новоелизаветовка (ДНР) сбит самолёт МиГ-29 воздушных сил Украины. В районах населённых пунктов Дружкова и Яблоновка (ДНР) сбиты 2 украинских вертолёта Ми-8.

Всего с начала проведения СВО ВС РФ уничтожили 355 самолётов, 196 вертолётов, 2 756 БПЛА, 399 ЗРК, 7 313 танков и других боевых бронированных машин, 954 боевые машины РСЗО, 3 746 орудий полевой артиллерии и миномётов, а также 7 827 единиц специальной военной автомобильной техники.

Как ранее писал «Эксперт», согласно сводке Министерства обороны от 29 декабря, на Купянском направлении ВС РФ уничтожили более 20 украинских военнослужащих, на Красно-Лиманском направлении – до 70, на Донецком направлении потери противника составили более 80 человек убитыми и ранеными.