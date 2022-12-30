Модельер Вивьен Вествуд скончалась в возрасте 81 года

Британский дизайнер Вивьен Вествуд скончалась в возрасте 81 года.

Как пишет Associated Press, дом моды Вествуд объявил о ее смерти накануне, 29 декабря. Уточняется, что дизайнер скончалась в Южном Лондоне в окружении друзей и семьи.

«Сегодня печальный день. Вивьен Вествуд была и всегда останется выдающейся фигурой в британской моде», — приводятся в материале слова министра культуры Великобритании Мишель Донелан.

Пик карьеры Вествуд, родившейся в семье кладовщика авиазавода и успевшей поработать учительницей начальных классов, пришелся на 1970-е. Дизайнер стояла у истоков панк-стиля, отличающегося радикальным подходом к моде и вдохновленным, в частности, творчеством британской группы Sex Pistols, продюсером которой был партнер Вествуд Малкольм Макларен.