ЛНР и ДНР приняли обновленную конституцию в качестве субъектов РФ

Народный совет Луганской народной республики проголосовал за принятие обновленной конституции в качестве основного закона ЛНР в составе Российской Федерации.

Об этом пишет «Интерфакс».

«Депутаты Народного совета республики приняли новую Конституцию ЛНР в составе Российской Федерации», — рассказал собеседник агентства, уточнив что за принятие обновленной Конституции, в которой ЛНР названа «субъектом Российской Федерации», проголосовали 43 депутата из 43 присутствующих в зале заседания.

Вслед за ЛНР принял новую Конституцию республики принял парламент ДНР, передает ТАСС.

Накануне, 29 декабря, стало известно, что в ДНР и ЛНР не будет прямых выборов глав регионов, их будут выбирать местные депутаты. Как сообщил «Коммерсантъ», такой порядок будет закреплен в новых редакциях конституций республик.

