ОСК и «Газпром» реализуют в Санкт-Петербурге проект по новым пассажирским судам на СПГ

ПАО «Газпром» и Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) подписали соглашение с Минпромторгом РФ и правительством Санкт-Петербурга, касающееся взаимодействия в развитии использования сжиженного природного газа (СПГ) в качестве моторного топлива водным транспортом в акватории Северной столицы.

Об этом сообщает пресс-служба «Газпрома».

«В соответствии с соглашением, ОСК разработает новые модели пассажирских судов на СПГ — скоростное маршрутное судно, экскурсионные суда для эксплуатации, в том числе, на малых реках и каналах. Минпромторг России проработает меры государственной поддержки для производства и приобретения перспективного водного транспорта», — указывается в сообщении.

Сам «Газпром» обязуется проработать возможность поставки СПГ и оказания содействия в создании пунктов бункеровки, а также рассмотреть возможность закупки газомоторных судов.

Условия для увеличения количества водного транспорта, работающего на экологически чистом топливе, должно создать правительство Санкт-Петербурга.

В холдинге отмечают, что в 2020 году при поддержке «Газпрома» построено первое в России речное пассажирское судно на СПГ — «Чайка СПГ».

В феврале в ОСК заявили, что санкции Запада, введенные из-за ситуации на Украине, не скажутся на сроках поставок и качестве производства. В компании подчеркнули, что во многом именно благодаря санкциям отрасль восстановила или создала заново уникальные производства, которые позволили вывести импортозамещение на новый уровень. Также в компании указали на то, что эффективность предприятия в последние годы выросла: с 2012 по 2016 год ОСК передала флоту 25 кораблей; за последние пять лет их было уже 30. Кроме того за минувшее десятилетие компания построила более 150 коммерческих судов. В Минпромторге заверили, что промышленность России готова «к любому развитию событий и государство не пожалеет сил и средств для поддержки отечественных производителей».