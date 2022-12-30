Промсвязьбанк выкупил акции СМП банка у Аркадия и Бориса Ротенбергов

Промсвязьбанк (ПСБ) приобрел банк «Северный морской путь» (СМП), выкупив акции у Аркадия и Бориса Ротенбергов.

Об этом говорится в пресс-релизе ПСБ.

Сообщается, что в периметр сделки вошли дочерние структуры СМП банка, в том числе санируемый СМП банком с 2014 года Мособлбанк, «СМП-Страхование», а также факторинговая и лизинговая компании.

«Сделка способствует реализации стратегических задач ПСБ по масштабированию универсальной бизнес-модели, дальнейшему расширению клиентской базы и регионального покрытия, а также дополняет линейку финансовых сервисов для клиентов — в первую очередь, за счет страховых услуг», — говорится в сообщении. Отмечается, что сеть СМП Банка представлена более чем 80 отделениями в 25 регионах.

Промсвязьбанк через Росимущество принадлежит государству, на его базе создан банк для обслуживания крупных госконтрактов и гособоронзаказа.

В декабре стало известно, что в соответствии с указом Владимира Путина ПСБ будут проданы «по рыночной стоимости, равной 1 рублю», 100% долей в Центральном республиканском банке ДНР и Госбанке ЛНР, которые преобразуют в общества с ограниченной ответственностью. Эти банки выполняют в недавно присоединившихся к России регионах функции регуляторов.