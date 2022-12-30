Промышленники подвели итоги 2022 года по работе в эконаправлении

В Российском союзе промышленников и предпринимателей подвели итоги по работе в сфере экологии и природопользования. За этот период комитет союза способствовал принятию ряда ключевых для развития экологического направления законов.

Так, впервые в России ввели понятие «вторичного ресурса» и его переработки во вторичное сырье в рамках федерального закона «О вторичных материальных ресурсах (ВМР)». Теперь предприятия смогут свободно принимать решения по переработке и использованию вторсырья. Закон позволит расширить сферу вовлечения отходов в хозяйственный оборот. «По сути, сделан важнейший первый шаг в направлении формирования в России экономики замкнутого цикла», - отметил председатель Совета директоров «ЕвроХима» Игорь Нечаев.

Еще один документ внес значимые изменения в закон о недрах. Расширен спектр направлений использования вскрышных и вмещающих пород, разрешено использование фосфогипса и золошлаковых отходов для ликвидации горных выработок. Это еще один шаг на пути максимально полного использования отходов в народном хозяйстве, отметили промышленники.

Помимо этого, комитет разработал и внес три пакета антикризисных мероприятий. Согласовал квоты выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и планы мероприятий по их снижению для 12 городов, участвующих в эксперименте. На конец 2026 года перенесли оснащение предприятий системами автоматического контроля выбросов, совместно с проектным офисом «Чистого воздуха» совершенствуется механизм проведения эксперимента по квотированию и сокращению выбросов вредных веществ.

Бизнес при поддержке научного сообщества разработал системную концепцию реформирования водного законодательства, позволяющую решить проблемные вопросы сбросов в водные объекты. Готовится пакет законодательных и нормативных актов, отметили в комитете.

Кроме того, промышленники рассмотрели вопросы обращения с отходами I и II класса опасности, проблемные вопросы централизованных систем водоотведения, проблемы расширенной ответственности производителей (РОП) и ряд других.

«В следующем году процесс совершенствования экологического законодательства будет продолжен. Хочу поблагодарить Министерство природных ресурсов и экологии России за открытый и конструктивный диалог с промышленностью по всем ключевым вопросам, который позволяет обеспечивать достижение поставленных целей в сфере экологии. Также выражаю благодарность всем компаниям, принявшим в этом году активное участие в работе комитета», - добавил Игорь Нечаев.