Путин готов говорить с Западом только на своих условиях

Президент РФ Владимир Путин готов говорить с Западом, но только на своих условиях. Об этом передаёт Pravda.Ru со ссылкой на Washington Post.

Статья этого американского издания ссылается на источник из российской власти.

Как ранее писал «Эксперт», в начале декабря руководитель президентской пресс-службы Дмитрий Песков прокомментировал слова главы Белого дома Джо Байдена, предложившего переговоры с Москвой при условии, что Россия выведет свои войска с территории Украины. По словам представителя Кремля, это невозможно, а спецоперация продолжится.

«То есть, фактически, что сказал президент Байден: он сказал, что переговоры возможны только после того, как Путин уйдёт из Украины. Вот, что он сказал. Кремль к этому не готов. Безусловно. Специальная военная операция продолжается», – сказал Песков.

При этом пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что «для достижения наших целей президент Путин был, есть и остаётся открытым для переговоров со всеми».

