Путин указал на особую роль военно-технического сотрудничества в отношениях России и Китая

Отношения России и Китая достойно выдерживают все испытания и представляют собой образец сотрудничества между крупными державами в XXI веке.

Об этом в ходе прошедших в режиме видеосвязи переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином заявил президент РФ Владимир Путин, сообщает пресс-служба Кремля.

«Наши отношения достойно выдерживают все испытания, демонстрируют зрелость и устойчивость, продолжают динамично расширяться», — констатировал российский лидер.

Президент РФ отметил, что особое место «во всем комплексе» российско-китайских отношений занимает военное и военно-техническое сотрудничество, способствующее обеспечению безопасности двух стран и поддержанию стабильности в ключевых регионах.

Глава государства заявил, что Москва и Пекин будут укреплять военное и военно-техническое сотрудничество и в дальнейшем.

«Нацелены укреплять взаимодействие между вооруженными силами России и Китая», — подчеркнул Владимир Путин.

Он сообщил, что председателя КНР ждут с государственным визитом в Москве весной 2023 года. «В наступающем году интенсивные двусторонние обмены продолжатся, не сомневаюсь, и мы найдем с вами возможность встретиться лично. Ждем вас, уважаемый господин председатель, дорогой друг, ждем вас весной следующего года с государственным визитом в Москву», — сказал Путин, добавив что визит Си Цзиньпина «станет главным политическим событием года в двусторонних отношениях».