Россиян обяжут заплатить налог на доходы со вкладов

По итогам 2023 года россиянам впервые предстоит заплатить налог на доходы со вкладов.

Взиматься налог будет в размере 13%, сбором обложат доходы от 75 тыс. рублей за весь год, при условии, если ключевая ставка не превысит текущие 7,5 процентов. При этом учитываться будет не размер депозитов, а сумма полученного дохода, пишет газета «Известия» со ссылкой на в Минфин РФ.

К примеру, у кого-то может хранится и меньше 1 мл руб. на банковском счете, но, как пояснил глава центра накопительных и трансакционных продуктов ПСБ Дмитрий Амиров. ему всё равно придётся оплатить налог на проценты.

Заплатить налог за проценты по вкладам необходимо будет до декабря 2024 года. Причём данная мера распространяется на всех, в том числе и на пенсионеров, инвалидов и многодетных.

Как ранее писал «Эксперт», данный закон должен был вступить в силу раньше. До 1 февраля 2022 года российские банки должны были предоставить ФНС информацию о сумме выплаченных процентов по каждому клиенту-физлицу.

После чего налоговики бы сами рассчитали налог, объединив данные разных банков об имеющихся у человека вкладах. Однако в качестве меры поддержки россиян во время пандемии коронавируса данный закон тогда отложили.