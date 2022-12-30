РЖД и Туркмения подписали программу по развитию транспортного комплекса страны до 2025 года

ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) и агентство «Туркмендемирёллары» («Туркменские железные дороги», входит в структуру министерства промышленности и коммуникации Туркмении) подписали программу сотрудничества на 2023-2025 годы.

Об этом сообщил торговый представитель РФ в Туркменистане Александр Елизаров, передает ТАСС.

По его словам, в рамках прошедшей 6-7 декабря межправительственной комиссии по российско-туркменскому экономическому сотрудничеству было заключено свыше 10 двусторонних соглашений. «Одно из основных, на мой взгляд — это программа взаимодействия РЖД и "Туркменских железных дорог" на 2023-2025 годы по вопросам развития железнодорожной и сопутствующей инфраструктуры транспортного комплекса Туркменистана», — отметил Елизаров.

Он уточнил, что программа предполагает широкомасштабное взаимодействие между сторонами. В частности, российский холдинг будет содействовать в обучении специалистов, цифровизации производственных процессов и работам в сфере логистики для развития транспортных коридоров, а также электрификации туркменских железных дорог.

Торгперд рассказал, что в настоящий момент в рамках этой программы будут создаваться рабочие группы и «предприниматься определенные усилия».

«В следующем году ждем ощутимых результатов в этой сфере», — сказал Елизаров.