СЗПК 2.0: капиталистам стало легче, но ненамного

Соглашения о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) снова можно заключать — правительство наконец возобновило этот инвестиционный режим, назвав его СЗПК 2.0. Теперь у инвесторов появились возможности использовать заемное финансирование, а у субъектов РФ — давать отрицательные заключения на проекты. Правда, что делать с зависшими из-за настройки регулирования проектами, до сих пор не совсем ясно.

Напомним, что суть СЗПК — в ряде преимуществ при реализации инвестиционного проекта, а именно в гарантиях для инвестора в неизменности нормативных правовых актов. СЗПК подписывают бизнес и субъект РФ (иногда с участием самой РФ или муниципалитета). При заключении СЗПК ключевые налоги, условия землепользования и градостроительства фиксируются и остаются неизменными в течение всего срока реализации инвестпроекта.

Статья по теме: Кто на самом деле платит в казну больше всех

Впервые этот инвестрежим — формат СЗПК 1.0 — появился весной 2020 года на базе принятого тогда же Федерального закона № 69-ФЗ «О защите и поощрении капиталовложений». Осенью 2020 года Правительство РФ утвердило правила предоставления субсидий на возмещение затрат на создание (строительство), модернизацию и (или) реконструкцию инфраструктур, необходимых для реализации инвестпроекта в рамках СЗПК, а чуть позже — правила заключения, изменения, прекращения действия Соглашения. Правда, правила временные.



В 2021 году СЗПК в версии 1.0 прекратил свое существование — российские власти решили сменить временные правила на постоянные, для этого была взята пауза. «В связи с этим зависло более 70 заявок по СЗПК на сумму в районе 1,7 трлн рублей, поданных, но не рассмотренных до апреля 2021 года», — рассказал «Эксперту» руководитель специальных проектов юридической фирмы VEGAS LEX Максим Григорьев.

Наконец, в сентябре 2022 года было принято Постановление Правительства РФ № 1602, которым были утверждены уже постоянные правила заключения СЗПК, изменения и прекращения действия таких соглашений. Так и появилось на свет СЗПК 2.0.

С СЗПК 1.0 был связан ряд проблем. Главная из них — слишком широкая степень применения. Как писал «Эксперт» ранее, хотя закон о защите и поощрении капиталовложений распространялся на инвестиции во всех сферах, за исключением банковской, страховой, пенсионной, а также долевого строительства, пожертвований и деятельности НКО, но все же механизм Соглашения предполагался в основном для стимулирования крупных инвестиционных проектов с большим вложением собственных средств. Тогда для определенных сфер (здравоохранение, образование, спорт, культура) порог вхождения в СЗПК составлял 250 млн рублей, а минимальный общий бюджет — 1 млрд рублей. Для остальных сфер, например, для цифровой экономики или сельского хозяйства, требования были куда выше: объем собственных средств в проекте должен был начинаться от 1,5 млрд рублей, а минимальный бюджет — 7 млрд рублей. Это весьма серьезные суммы для бизнеса.

Однако за время работы СЗПК 1.0 в рамках этого механизма было начато 36 проектов, 19 из них — в сфере обрабатывающего производства. В качестве примера можно привести производство целлюлозы на Сегежском ЦБК (Segezha Group входит в АФК «Система»). Объем инвестиций составил 7 млрд рублей, деньги пошли на модернизацию рабочих процессов. Или взять развитие производства минудобрений на Волховском филиале АО «Апатит» (ГК «ФосАгро»). Объем инвестиций составил 28 млрд рублей.

Второй по числу реализованных проектов — тут их 6 — стала сфера сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности. Например, «Румелко-АГРО» реализовал проект развития молочного животноводства и переработки молока в Тверской области с инвестициями 18 млрд рублей. В целом за 2020-2021 год по СЗПК было инвестировано 1,3 трлн рублей. Для сравнения: совокупные инвестиции в основной капитал в 2021 году в стране составили 22,9 тлрн рублей.

Перезагрузка инвестрежима проведена

В обновленной версии закона изменились правила вложений, что, по идее, должно сильно облегчить жизнь инвесторов. Теперь им можно использовать не только свои, но и заемные средства. «Чтобы претендовать на СЗПК 1.0, подлежали учету инвестиции (капиталовложения) только в виде собственных денежных средств, а для заключения СЗПК 2.0 можно использовать также и заемные, и кредитные денежные средства, без какой-либо пропорции к собственным источникам. Поэтому текущее регулирование СЗПК значительно упрощает инвестору задачу по обоснованию источников капиталовложений», — отметил Максим Григорьев.

При этом, правда, в СЗПК 2.0 значительно увеличились отдельные входные пороги. Например, для тех же сфер здравоохранения, спорта, культуры и образования, минимальный размер капиталовложений вырос до 750 млн рублей (плюс 500 млн). Однако с учетом того, что теперь в составе капиталовложений дозволено учитывать кредитные средства, такое повышение порогов можно считать оправданным и не создающим серьезных дополнительных ограничений для заключения СЗПК, указал Максим Григорьев.

В новой версии СЗПК наконец-то точно указано, ухудшения каких именно условий может не бояться инвестор. Речь о так называемой стабилизационной оговорке. Именно она обещает неприменение актов и решений, ухудшающих условия ведения предпринимательской деятельности, по сравнению с условиями на момент заключения СЗПК.

Если для СЗПК 1.0 стабилизационная оговорка в отношении ухудшающих нормативных актов применялась без какого-либо определенного перечня таковых, то в законе о СЗПК 2.0 предусмотрено, что на уровне РФ и регионов утверждаются исчерпывающие перечни нормативных правовых актов, которые могут попасть под стабилизационную оговорку. Из данных перечней частная сторона соглашения выбирает себе именно те, в отношении которых она хочет получить от публичной стороны стабилизационные гарантии применительно к конкретному инвестпроекту.

Помимо этого, для СЗПК 2.0 была расширена сфера поощрения частной стороны. Так, для этого формата стали доступны налоговый вычет, не исключающий возмещения затрат на инфраструктуру, которые были предусмотрены изначально для СЗПК 1.0. Кроме того, для нововй версии Соглашения допускается возмещение затрат на технологическое присоединение к инженерным и транспортным сетям, на научные исследования и опытно-конструкторские разработки.

В перспективе могут добавиться и новые привлекательные моменты. Так, Российский союз промышленников и предпринимателей обсуждает сейчас возможность включить выплаты по НДПИ, акцизу на сталь и НДФЛ в расчетную базу для компенсации затрат на инфраструктуру в СЗПК. «Для многих предприятий существенную роль играют налоги, которые сегодня в базе для СЗПК не учитываются. Это НДПИ, увеличенный для добывающей промышленности с 2022 года, появившийся акциз на сталь и НДФЛ. Все эти налоги и сборы непосредственно связаны с реализацией проектов», — заявила зампред комиссии по совершенствованию нормативной базы стимулирования промышленности РСПП Наталья Еремина на конференции «СЗПК 2.0: перезагрузка инвестрежима».



Также определены условия расторжения и изменения договора. «Изменить (продлить срок) и расторгнуть СЗПК 2.0 можно в связи с действием обстоятельств непреодолимой силы или существенным изменением обстоятельств. В отношении СЗПК 1.0 такая возможность в законе прямо не предусматривалась», — пояснил Максим Григорьев.

Слишком много деклараций

Но там, где есть права, есть и обязательства: их у предпринимателей, заключающих СЗПК в версии 2.0, тоже прибавилось. Так, в новом режиме частная сторона обязана перейти на налоговый мониторинг в течение трех лет с даты заключения соглашения. Налоговый мониторинг — способ налогового контроля, который действует с 2016 года и позволяет крупному и среднему бизнесу избавиться от лишней отчетности. Бизнес добровольно открывает налоговым органам доступ к своим данным, а те взамен не проводят выездные и камеральные проверки. Если такой переход не произойдет либо после перехода по тем или иным причинам в отношении частной стороны он не будет осуществляться, соглашение будет расторгнуто. Для СЗПК 1.0 такого императивного требования не предусматривалось.

Одно из самых важных нововведений — «региональный шлагбаум». По новым правилам, субъекты РФ получили право оценивать инвестиционный проект с точки зрения эффективности использования бюджетных средств. Каждый субъект РФ, на территории которого планируется реализация проекта, рассматривает (еще до или параллельно с подачей заявки по СЗПК) документы и оценивает такую эффективность по правилам и критериям, который утверждены в этом регионе. Если проект получит негативное заключение субъекта РФ, то СЗПК по нему не может быть заключен. Для СЗПК 1.0 такая дополнительная процедура отсутствовала.

Сами же инвесторы переживают о риске разрыва соглашений из-за несоблюдения сроков реализации зависших проектов. Они также отмечают, что проекты, нереализованные до апреля 2021 года, к текущему моменту стали дороже. «Два года за счет санкций съедаются: 80% европейских поставщиков отказались от сотрудничества», — заявил на конференции «СЗПК 2.0» Лев Кузнецов, генеральный директор российской горнодобывающей компании «Интергео».

Между тем, специалисты в сфере государственно-частного партнерства не считают, что СЗПК в новой редакции стал принципиально более удачным инструментом — во многом потому, что не появилось увязки с концессиями и ГПЧ, а ждать от промышленных инвесторов развития еще и инфраструктуры вовсе не стоит.

«Вторая версия СЗПК содержит оговорки, которые позволяют судить, что их экономический смысл будет скорее декларативен, а риск обязательств государства, принимаемых за счет управляемого им экономического роста, будет очень ограничен», — заметил в комментарии «Эксперту» Александр Баженов, председатель совет директоров АО «ИнфраКАП».

«Параллельно государство демонстрирует, что при улучшении администрирования бюджетного финансирования темпы реализации бюджетных инфраструктурных проектов могут быть вполне приличные. Это Москва, это программа бюджетных кредитов регионам на развитие инфраструктуры, это строительство дорог. Конечно, вопрос, сколько возможностей экономического роста будет реализовано при таком подходе, остается», — добавил он.

Впрочем, государство, конечно, имеет значительный ресурс занимать на эти цели и увеличивать объемы. Другое дело, что в отсутствие увязки и координации с коммерческими проектами бюджетные инвестиции в развитие инфраструктуры имеют тенденцию отстраняться от этих вопросов, подчеркнул эксперт.

Действительно, во второй версии СЗПК расходы на инфраструктуру компенсируются путем зачета налогов, но инвесторы в развитие промышленности и инфраструктуры все же принципиально разные.

Еще одна проблема заключается в том, что концессионные соглашения (гражданско-правовой договор между государством и частным предприятием) и ГЧП (государственно-частное партнёрство) по-прежнему не рассматриваются как источник для оплаты частных инвестиции во внеплощадочную инфраструктуру, хотя могли бы.

Таким образом, можно котировать, что СЗПК 2.0, конечно, стало шагом вперед по сравнению со своей предыдущей версией, но правительству интересах развития российской экономики стоит прислушаться к мнению деловых кругов и доработать ряд моментов, вызывающих у бизнеса вопросы.