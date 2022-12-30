ЦБ сообщил о рекордных финансовых сбережениях россиян

Финансовые вложения россиян в третьем квартале составили 3,7 трлн рублей, что является максимальным объемом за все время наблюдений ЦБ. Прирост сбережений в наличной валюте и на депозитах в июле-сентябре оценивается в 2,4 трлн рублей, говорится в материалах, опубликованных на сайте регулятора.

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«В III квартале 2022 года домашние хозяйства вкладывали средства преимущественно в наличную валюту и депозиты: +2,4 трлн рублей. В то же время, прирост средств домашних хозяйств в ценных бумагах и прочих формах участия в капитале в III квартале 2022 года был почти в три раза больше, чем в II квартале (1 026,1 против 346 млрд рублей)», — уточнили в ЦБ.

Средства на счетах эскроу, по данным регулятора, увеличились за III квартал на 216,7 млрд рублей, что несколько выше показателя II квартала (195,5 млрд рублей), но меньше ежеквартальных приростов за 2021 год. Денежные средства на брокерских счетах в июле-сентябре сократились на 85,1 млрд рублей.

«Наличные рублевые средства на руках у домашних хозяйств в III квартале 2022 года увеличились на 998 млрд рублей (в предыдущем квартале сократились на 598,4 млрд рублей). При этом объем наличной иностранной валюты у населения уменьшился на 86,7 млрд рублей (в I и II кварталах отмечался положительный прирост этого показателя)», — отметили в ЦБ.

В целом, финансовые активы домохозяйств на 1 октября составили 115,5 трлн рублей. Наибольший удельный вес в их структуре занимали: акции и прочие формы участия в капитале (34,5%); депозиты (33,5%) и наличная валюта (16,7%).

