ЦБ установил курсы валют на ближайшие десять дней

Банк России установил на 31 декабря—9 января официальный курс доллара на уровне 70,3375 рубля, курс евро — на уровне 75,6553 рубля, юаня — 9,89 рубля. Это следует из информации, опубликованной на сайте ЦБ.

Статья по теме: Курс рубля пытается сформировать новый коридор

По сравнению с официальным курсом, определенным на 30 декабря, курс доллара понижен на 1,64 рубля (с 71,9778), евро — на 42 копейки (с 76,0765), юаня — на 24 копейки (с 10,13 рубля).

Регулятор также понизил учетные цены на драгоценные металлы: на золото ― до 4 101,62 руб./грамм (с 4 173,20 рублей); на серебро ― до 53,95 руб./грамм (с 55,20); платину ― до 2 331,50 руб./грамм (с 2 353,48) и на палладий ― до 4 013,99 руб./грамм (с 4 153,88).

