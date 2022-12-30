Руководитель пресс-службы главы государства Дмитрий Песков в ходе ежедневного брифинга с журналистами сделал заявление о президентских выборах, которые должны пройти в России в 2024 году.

По словам представителя Кремля, они запланированы, и с точки зрения начала электоральных процессов – так или иначе последуют, передаёт РИА Новости.

«Да, они у нас на 2024 год запланированы, поэтому с точки зрения каких-то начал электоральных процессов, наверное, они, конечно, так или иначе последуют», – подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.

Как отметил Песков, для президента никогда не было главным предвыборный год или нет.

«Для него главное – субстантивная работа и осязаемые результаты, тем более, когда речь идёт о таком судьбоносном моменте в истории России, где ответственность каждого кратно повышается. Главным будут дела, которые нужно завершить на 100% эффективно и победоносно», – резюмировал представитель Кремля.

Как ранее писал «Эксперт», в ноябре 2021 года Путин, отвечая на вопрос, будет ли он баллотироваться в президенты на новый президентский срок в 2024 году, заявил, что окончательное решение он пока не принял, передаёт РИА Новости.

«Фокус в том, что в соответствии с конституцией я имею право избираться на новый срок. Буду ли я это делать или нет – я пока сам для себя это ещё не решил», – объяснял тогда российский лидер.

При этом он подчеркивал, что наличие у него права переизбраться уже стабилизирует внутриполитическую ситуацию.