Украинская армия несёт серьезные потери в боях за Артёмовск (Бахмут) и Соледар. Об этом в эфире одного из YouTube-каналов заявил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович.

«Традиционно у нас Бахмут и Соледар, идёт тяжёлые бои. Мы несём серьёзные потери», – признался он.

По его словам, ВС РФ наносят свой главный удар на восточные районы Артемовска. Кроме того, ожесточенные бои идут южнее Соледара и в самом Соледаре.

«Именно здесь у ВСУ самые чувствительные потери», – подчеркнул главы офиса Зеленского.

Как ранее писал «Эксперт», экс-советник глав Пентагона полковник Дугласа Макгрегор заявил, что ВСУ несут колоссальные потери, поэтому они вынуждены отправлять на передовую 13-летних подростков.

«Украинцы понесли ужасающие потери, – подчеркнул он. – 35 тыс. пропали без вести, более 100 тыс. погибли. Начинаешь складывать эти цифры и получается около 150 тыс. военных. Теперь они пытаются мобилизовать подростков в возрасте 13, 14 и 15 лет, недееспособных людей. Они буквально выскребают остатки».

