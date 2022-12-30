В российском офисе BMW рассказали, что концерн продолжает поставки запчастей в РФ

Автоконцерн BMW продолжает осуществлять поставки запчастей в Россию, однако их объемы в течение года могли меняться из-за перестройки логистических цепочек.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу российского офиса компании.

«На центральный склад BMW Group Россия осуществляются поставки тех запасных частей, по которым на сегодняшний день удалось восстановить логистические цепочки. <...> Клиенты продолжают получать весь комплекс услуг по послепродажному обслуживанию автомобилей», — рассказали в автохолдинге. Там отметили, что несмотря на ограниченную доступность ряда запчастей благодаря совместным усилиям с партнерами из дилерской сети созданы условия для полноценного выполнения гарантийных обязательств. «Как и прежде, гарантийное обслуживание доступно для автомобилей, произведенных для российского рынка», — подчеркнули в компании, уточнив что поставки новых машин на российский рынок не производятся.

На вопрос о том, планирует ли концерн покидать Россию, в BMW заявили, что придерживаются озвученных этой весной решений.

В марте 2022 года в BMW сообщили, что прилагают все усилия для того чтобы сохранить бизнес в РФ, и заверили, что стараются в полной мере обеспечить выполнение гарантийных обязательств перед клиентами, продолжая осуществлять сервисное обслуживание автомобилей. Автодилеры получили ранее завезенные в Россию по полной предоплате машины.