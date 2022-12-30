VK, «Яндекс», Сбер и «Ростелеком» объединятся для разработки мобильной операционной системы

Холдинг VK, корпорация «Яндекс», а также Сбер и «Ростелеком» собираются учредить компанию-разработчика мобильной операционной системы на базе открытого кода Android и платформы совместимых с ней мобильных сервисов.

Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

По словам одного из собеседников издания, на данный момент консорциума как такового нет, однако все четыре компании уже готовы объединиться для работы над проектом. Сообщается, что новая ОС будет ориентирована на потребительский сегмент, а будущие сервисы заменят Google Mobile Services.

Отмечается, что участие в проекте «Ростелекома» не идет в разрез с планами компании по развитию экосистемы на базе оперативной системы «Аврора», которая будет использоваться в корпоративном и государственном секторах. При этом, по данным источников газеты, запустить платформу мобильных сервисов для ОС на Android будет дешевле, чем для «Авроры», поскольку большинство приложений российских разработчиков уже приспособлены под Android, а VK уже запустила магазин приложений RuStore. Уточняется, что на разработку ОС на Android потребуется не более года.