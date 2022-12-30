Владимир Ефимов: более 350 помещений приватизировал малый и средний бизнес Москвы в 2022 году

Более 350 помещений выкупил у города малый и средний бизнес Москвы в 2022 году по преимущественному праву. Об этом сообщил 30 декабря заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он напомнил, что преимущественное право выкупа помещений есть у предпринимателей, которые арендуют их у города. «Сделать это можно без проведения торгов по рыночной стоимости, которую устанавливают независимые оценщики. В 2022 году предприниматели приватизировали 354 городских объекта общей площадью 69,1 тыс. кв. метров», — сказал Владимир Ефимов.

Выкупить квадратные метры могут бизнесмены, которые арендуют их не менее двух лет и включены в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП). При этом право аренды они покупают на торгах на общих условиях.

В свою очередь, срок аренды помещений, реализованных на специальных аукционах для МСП, составляет не менее трех лет.

В целом за последние 10 лет малый и средний бизнес столицы выкупил у города по упрощенной схеме (без конкурсных процедур) более 7,8 тыс. помещений. Их общая площадь составляет 1,6 млн. кв. м, прокомментировал министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества города Москвы Максим Гаман.