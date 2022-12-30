Владимир Ефимов: заказчики Москвы сэкономили более 6 млрд рублей через мини-аукционы на портале поставщиков

Заказчики Москвы в 2022 году сэкономили более 6 млрд рублей через закупки малого объема, размещенные на котировочных сессиях портала поставщиков. Об этом сообщил 30 декабря заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Котировочные сессии – это мини-аукционы, которые длятся три или шесть часов или сутки. За это время претенденты конкурируют друг с другом, постепенно снижая первоначальную цену. Это позволяет заказчикам экономить, а поставщикам предоставляет доступ к госзаказу и к быстрым контрактам. По официальным оценкам, сегодня на портале работают более 285 тыс. предпринимателей со всей страны, из них более 90% составляет малый и средний бизнес.

«С начала года Москва опубликовала на портале 194,5 тыс. котировочных сессий на 44,8 млрд рублей. За счет снижения начальной цены контракта столичным заказчикам удалось сэкономить 6,2 млрд рублей. Этот результат сопоставим с показателями прошлого года и более чем вдвое превышает экономию 2020 года: в эти периоды сумма сэкономленных средств составила 6,2 млрд и 2,8 млрд соответственно», — сказал Владимир Ефимов.

Вице-мэр подчеркнул, что в условиях, когда нарушались логистические и производственные цепочки, Москва сохранила показатели прошлого года и обеспечила оперативные поставки в больницы, школы и детские сады.

«Функциональные возможности сайта постоянно развиваются. Так, осенью для оптимизации ресурсов поставщиков был подключен бот автоматических ставок, а в начале зимы — внедрена возможность просчета стоимости доставки продукции через логистический сервис портала», — отметил руководитель столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков. По его оценке, уровень конкуренции на мини-аукционах остается высоким с 2020 года: в среднем в каждой сессии принимает участие по четыре поставщика.

Напомним, минувшим летом на портале увеличили лимит единовременной закупки: до 5 млн рублей на приобретение товаров и до трех млн — на работы и услуги (раньше он составлял 600 тыс. рублей). Это привлекает новых пользователей, поскольку позволяет им заключать более крупные контракты, а заказчикам — закупать продукцию в большем объеме. При этом весь «путь» от заказа до контракта переведен в электронный вид, подчеркнули в департаменте информационных технологий Москвы.

Портал поставщиков работает с 2013 года, он создан для закупок малого объема. На нем заключают более полутора тысяч контрактов в день. Стать поставщиком или заказчиком может физическое или юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или самозанятый: для этого нужно зарегистрироваться на ресурсе и подключить электронную подпись.