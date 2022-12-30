Власти Багамских островов арестовали активы FTX более чем на $3,5 млрд

Активы зарегистрированной на Багамах FTX Digital Markets Ltd. арестованы на сумму свыше $3,5 млрд.

Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на Комиссию по ценным бумагам Багамских островов, это было сделано 12 ноября, сразу после подачи заявления о банкротстве FTX основателем криптобиржи Сэмом Банкман-Фридом; решение принято из-за угроз «неминуемого исчезновения» средств на фоне возможных кибератак на биржу. О таких рисках багамским властям рассказал сам Банкман-Фрид, отмечается в материале регулятора.

FTX объявила о банкротстве 11 ноября. В заявлении биржи указывалось, что хакеры похитили с платформы $372 млн. Между тем, по оценкам исследовательской компании Nansen, в тот день с биржи пропало $700 млн. Минюст США ведет в отношении исчезнувших средств спецрасследование.

Согласно информации Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), с 2019 года FTX занималась реализацией мошеннических схем. Банкману-Фриду предъявлены отдельные обвинения. В частности, ему вменяется незаконное присвоение денежных средств клиентов FTX, в том числе для использования в личных целях. По данным расследования SEC, Бэнкман-Фрид с 2019 года привлек в FTX более $1,8 млрд, большую часть суммы — около $1,1 млрд — предоставили инвесторы из США.

Бизнесмен был задержан на Багамских островах по запросу Вашингтона 13 декабря и экстрадирован в США на прошлой неделе.