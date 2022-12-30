XX Юбилейный Международный конкурс современной русскоязычной драматургии «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА» объявляет короткий список 2022 года

По решению жюри, заседание которого состоялось 19 декабря 2022 года в Московском театре «Школа современной пьесы» в составе:

Дмитрий Астрахан – заслуженный деятель искусств РФ, художественный руководитель театра «Школа современной пьесы», режиссёр театра и кино

Екатерина Кретова – заслуженный работник культуры РФ, арт-директор конкурса «Действующие лица», театральный и музыкальный критик

Ада Колганова – заслуженный работник культуры РФ, кандидат филологических наук, директор РГБИ

Александр Галибин – народный артист РФ, актёр и режиссёр театра и кино

Виктор Вебер – переводчик, член Гильдии драматургов России

Марина Багдасарян – шеф-редактор Радио «Культура», заведующая музея-студии Радиотеатра, кандидат педагогических наук, лауреат и дипломант российских и зарубежных конкурсов (радиодрама).

Елена Исаева – драматург, сценарист, победитель первого конкурса «Действующие лица».

в шорт-лист 2022 года вошли пьесы:

«Волшебник и песчинка» Анны Гейжан - 1 место

«Полина ищет па» Екатерины Тимофеевой - 2 место

«Мамочка» Тони Яблочкиной - 3 место

«Петля Мухиной» Анны Лифиренко

«Нянька для Агаты» Анастасии Малейко

«Ноябрьский зов» Марии Малухиной

«Птицы» Алексея Платонова

«Один день из жизни Лины» Светланы Шимоне

В номинации «Лучшая пьеса для подростков», которая была объявлена впервые в этом году, победила пьеса «Ноябрьский зов» Марии Малухиной.

Надо отметить, что эта пьеса участвовала в драматургическом конкурсе текстов для подростков «ДрамТин», организованном Воронежским ТЮЗом. Таким образом, кооперация двух конкурсов, устроенная организаторами в этом году, оказалась вполне успешной.

Также эта пьеса удостаивается спец-приза РГБИ.

В номинации «Лучшая комедия», которая также была объявлена в этом году, победителей не нашлось.

Екатерина Кретова:

«Коллаборация с конкурсом «ДрамТин» оказалась знаковой: значительная часть конкурсных пьес посвящена подростковой проблематике. Отношения с родителями, с одноклассниками, с учителями, с самим собой - в центре лучших, а также не лучших работ. Девизом 20-х «Действующих лиц» могла бы стать фраза «пубертат forever”. Это при том, что 20 - как раз-таки этап выхода из пубертата. Похоже, надо расти!»

Дмитрий Астрахан:

«В этом году на конкурс было прислано более 400 пьес из 18 стран, что свидетельствует о высоком авторитете «Действующих лиц». В жюри юбилейного конкурса вошли настоящие профессионалы, плотно работающие с современной драматургией. Результат: из 27 пьес лонг-листа жюри выбрало 8, предъявив самые высокие требования к претендентам. Очень радует, что конкурс «Действующие лица» продолжает оставаться лидером профессиональных драматургических соревнований. Мы не останавливаемся и ждем новых пьес, которые начнем принимать с 1 января 2023 года. Хочу пожелать авторам: пишите о том, что вас самих искренне волнует и задевает. При этом сохраняйте контакт с будущими зрителями – ведь вы пишете именно для них. И не изменяйте традиционным драматургическим формам, разработанным вашими предшественниками. При всех новациях, поисках и экспериментах, те жанры и принципы, которые были найдены классиками, работали, работают и будут работать, находя отклик у самой широкой публики».

Все 8 пьес шорт-листа будут по традиции опубликованы в сборнике «Лучшие пьесы конкурса «Действующие лица» 2022 года».

Презентация сборника намечена на весну 2023 года