Заммэра Ефимов: стартовал конкурс на заключение офсета на поставку абсорбирующего белья

Власти Москвы начали принимать заявки инвесторов на участие в конкурсе на право заключения нового офсетного контракта. По его условиям, инвестор должен вложить 300 млн рублей в производство подгузников и пеленок для взрослых, в свою очередь город гарантирует ему закупку продукции в течение 10 лет. Об этом сообщил 30 декабря заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов со ссылкой на извещение, опубликованное в Единой информационной системе в сфере закупок.

Напомним, офсетный контракт представляет собой «госзаказ в обмен на инвестиции». Компания строит в городе новое производство или модернизирует действующее и начинает выпуск продукции, нужной городу. В свою очередь, власти обязуются закупать ее на протяжении нескольких лет.

«До 18 января 2023 года инвесторы могут подать заявку на участие в электронном конкурсе на право заключения офсетного контракта, предусматривающего поставку городу в течение 10 лет абсорбирующего белья для взрослых. Победитель аукциона должен будет в течение 15 месяцев с момента заключения договора инвестировать в производство на территории Москвы минимум 300 млн рублей», — рассказал Владимир Ефимов.

Под новое производство столица выделит инвестору площадку на территории индустриального парка «Руднево» в районе Косино-Ухтомский. Поставки подгузников должны начаться не позднее четвертого квартала 2023 года, а пеленок — конца 2024-го. В свою очередь, власти столицы будут закупать у нового предприятия 33 млн подгузников и 11 млн пеленок ежегодно.

На данный момент мэрия Москвы заключила 5 офсетных контрактов на общую сумму 12,9 млрд рублей. Три инвестора уже начали поставлять для нужд столицы лекарственные препараты, медицинские изделия и питание для городских молочных кухонь.

«В 2022 году мы вышли на рекордные цифры по количеству решений о заключении офсетных контрактов. Столица подпишет с инвесторами 11 договоров — вдвое больше, чем суммарно за предыдущие 5 лет», — подчеркнул руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский. Он напомнил, что заключить офсетные контракты планируется также на поставку лекарств, медицинских изделий и аккумуляторных батарей для электротранспорта. «Сейчас у нас в проработке находятся предложения и в других отраслях, большая часть из них будет сформирована в офсетные контракты», — отметил Овчинский.

Всего в мэрии столицы разрабатывают условия для более чем 20 новых офсетов, в том числе в таких отраслях, как медицина, транспортное машиностроение, IT и жилищно-коммунальное хозяйство.