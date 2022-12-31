Биби снова готов рулить

Подробнее о возможном развитии внутренней и внешней политики Израиля при Биньямине Нетаньяху мы поговорили с кандидатом исторических наук, научным сотрудником Отдела изучения Израиля и еврейских общин Института востоковедения РАН, главным редактором аналитического портала «International Studies» Сергеем Мелконяном.

- Насколько устойчива нынешняя коалиция? Идеологически все ее участники представляют правый фланг политических сил Израиля, но подход к решению некоторых вопросов все же разнится.

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- В целом говорить об устойчивости коалиций в Израиле приходится с большой долей условности. Коалиции, которые возглавлял Нетяньяху до начала внутриполитического кризиса были устойчивы во многом за счет того, что они состояли из представителей правых сил. Последующая идеологическая эквилибристика не увенчалась успехом – центристы, правые, левые и арабы не смогли удержать коалицию. Это говорит о том, что как минимум отсутствие разницы в позициях по принципиальным вопросам является залогом успеха.

Действительно, разногласия внутри коалиции есть, как это всегда было в Израиле. Более того: напомню, что из-за таких разногласий и назрел кризис, который привел к распаду коалиции и череде внеочередных выборов. Но в этот раз перед правительством будет стоять еще одна задача, а именно – заключить новый договор между обществом и государством. Фактически, сложилась ситуация, при которой большинство израильского общества, которое является светским, не может принять то новое правительство, которое сформировалось.

- Готов ли Нетаньяху уступить ортодоксам и ультраправым внутриполитическое поле, чтобы сохранить полную автономию в управлении внешней политикой?



- Невозможно одно поле передать под полный контроль одной из сил, которая не только не имеет большинства, но и встречает сопротивление со стороны значительной части общества. Если посмотреть на назначения, то станет очевидно, что «контрольные пакеты» правительства все же у «Ликуда». Два тяжелых портфеля – министра финансов и министра внутренних дел – перешли партнерам по коалиции. Чувствительным в этом смысле может быть министерство внутренней безопасности, которое перешло к Бен-Гвиру. Подобными распределениями Нетаньяху старается удержать баланс между разными силами.

- В одном из своих выступлений после выборов Нетаньяху заявил, что расширение экспансии на Западном берегу будет приоритетом его правительства. В то же самое время он неоднократно высказывался о намерении установить официальные дипотношения с Саудовской Аравией. На Ваш взгляд: будет ли он уступать в вопросе Западного берега ради улучшения отношений со странами Лиги Арабских государств, или попытается действовать сразу на всех направлениях?

- Вопрос расширения экспансии на Западном берегу и намерение установить дипломатические отношения с Саудовской Аравией на первый взгляд кажутся взаимоисключающими задачами. Мы помним, как виртуозно был провернут такой же трюк при подписании соглашения с ОАЭ. На этот раз может быть немного иначе. Например, продолжится постепенное установление контроля на Западном берегу и параллельно будут развиваться отношения с Эр-Риядом. При этом не должны приниматься громкие документы по первому вопросу. Ведь в данном случае основная проблема кроется в имиджевых потерях, а не в идеологической составляющей. Палестинский вопрос для Саудовской Аравии является второстепенным на фоне иранской проблемы. И в Израиле понимают эти приоритеты, однако красные линии переходить не будут, дождавшись подходящего случая.

- Израиль и Соединенные Штаты - союзники, однако отношения Нетаньяху и Байдена нельзя назвать стабильными. Как Вы думаете, премьер попытается давить на президента США через республиканцев, как он это делал в президентство Обамы?

- Раньше давить приходилось по вопросу сделки с Ираном. Сейчас как таковой сделки не предвидится, а значит самой острой проблемы, которая стояла на повестке отношений, попросту нет. Другой вопрос, что США будут стараться давить на Израиль по вопросу России. И тут Нетаньяху может предложить свои услуги и Израиль в качестве площадки для переговоров, сбалансировав турецкие форматы. Тем более, что подобный опыт встреч имеется – например, на уровне глав Совбезов.

- В течение своего премьерства (2009-2021 гг.) Нетаньяху выстроил стабильные, почти дружеские отношения с Москвой и лично Владимиром Путиным. Продолжит ли Нетаньяху придерживаться этого подхода в отношениях с РФ?

- Для Израиля отношения с Россией являются фактором безопасности на сирийском направлении. И во многом именно благодаря личным доверительным отношениям между Путиным и Нетаньяху ряд чувствительных вопросов удавалось урегулировать довольно оперативно. Очевидно, что этот канал сохранится. Вопрос в том, в каком формате он будет теперь. На это влияет ряд факторов. Во-первых, сближение между Россией и Ираном в области безопасности. Во-вторых, токсичность развития тесных отношений с нашей страной для государств условного западного блока.

- С конца февраля Нетаньяху старался дистанцироваться от украинской ситуации и даже иногда критиковал политику правительства Беннета–Лапида на этом направлении. Однако до выборов, в октябре, в одном из своих интервью заявил о готовности рассмотреть вопрос отправки вооружений Киеву. Насколько реальны такие перспективы и есть ли у них поддержка в правом блоке?

- Подобные заявления похожи во многом на предложения поторговаться. Израилю не может нравиться тот уровень военно-технического сотрудничества между Россией и Ираном, который имеется сегодня, и соответствующие финансовые вливания в иранский ВПК. Особенно чувствительным моментом является поставка нового вооружения Ирану – например, многофункциональных российских истребителей Су-35. Вот подобные сделки и могут быть предметом торга.

