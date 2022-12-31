Директор института РАН призвал не уповать на дружественные страны

Россия мощная, богатейшая страна, и ей совершенно не стоит так много уповать на дружественные страны.

Об этом в интервью РИА Новости заявил Альберт Бахтизин – директор Центрального экономико-математического института Российской академии наук (РАН).

«Не надо так много уповать сегодня на дружественные страны, – призвал он. – Что они нам помогут?.. Ведь вся их дружба, по сути, условна. Каждый, прежде всего, думает о своих интересах. Я бы все эти страны определил скорее, как не враждующие с Россией».

По его словам, дело в том, что в человеческом социуме, как и в отношениях между государствами, дружить предпочитают с сильными. В этой связи он считает, что России самой надо становиться сильной за счёт внутренних возможностей и резервов, которые поистине необъятны.

«Ну послушайте, если Россия без существенных последствий рассталась с более чем 300 млрд долл. – имею в виду замороженные Западом резервы – то о чём тут можно говорить!», – подчеркнул Бахтизин.

При этом он напомнил, что у нас богатейшая страна, в недрах которой вся таблица Менделеева.

«В России самые большие запасы пресной воды, огромные сельхозугодия, лесные массивы… При грамотном управлении всем этим мы можем быть совершенно независимыми», – резюмировал он.

Как ранее писал «Эксперт», социологи аналитического центра НАФИ и страхового дома «ВСК» узнали, чего большего всего боятся россияне в предстоящем 2023 году. Так, 29% участников опроса опасаются роста цен в следующем году, ещё 27% респондентов – что их доходы упадут.

При этом он инфляции больше всего опасаются граждане РФ в возрасте от 35 до 44 лет, 35% из которых составляют мужчины, 24% – женщины.

Другая категория россиян – от 45 до 54 лет ― сильнее всех бояться снижения доходов. Чаще об этом говорят мужчины (33%), реже – женщины (24%). В целом же 92% участников опроса боятся негативных событий, которые они ожидают в 2023 году.