Дорогие читатели и друзья!

Нельзя прожить жизнь, не пережив сложные времена. В истории наших предков не было поколения, на чей век не досталось бы войны или революции. Наши родители пережили детьми Великую Отечественную или (в зависимости от возраста читающих эти строки) пережили в молодости распад СССР. Наши бабушки и дедушки застали и революцию, и Гражданскую войну, и Вторую мировую. Пришла и наша очередь.

Чего в связи с этим хочется пожелать всем нам?

Прежде всего мужества и спокойствия, которые позволят пройти это время достойно.

Еще — того, чтобы даже в это трудное время — или особенно в это трудное время — вы часто, каждый день, каждую неделю видели плоды своих усилий и трудов. Во-первых, потому что в сложное время нужно быть сосредоточенным и эффективным. Во-вторых, потому что эти плоды —кирпичики дороги к будущей счастливой жизни наших детей в большой и богатой России.

Среди многих произведений Александра Сергеевича Пушкина есть одно, как мне кажется, хорошо подходящее к текущему моменту. Это несколько строк из «Пира во время чумы»:

Есть упоение в бою,

И бездны мрачной на краю,

И в разъярённом океане,

Средь грозных волн и бурной тьмы…

…Всё, всё, что гибелью грозит,

Для сердца смертного таит

Неизъяснимы наслажденья —

Бессмертья, может быть, залог!

И счастлив тот, кто средь волненья

Их обретать и ведать мог.

С Новым годом.

Главный редактор журнала «Эксперт»

Татьяна Гурова

