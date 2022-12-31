Дорогие читатели и друзья!

Нельзя прожить жизнь, не пережив сложные времена. В истории наших предков не было поколения, на чей век не досталось бы войны или революции. Наши родители пережили детьми Великую Отечественную или (в зависимости от возраста читающих эти строки) пережили в молодости распад СССР. Наши бабушки и дедушки застали и революцию, и Гражданскую войну, и Вторую мировую. Пришла и наша очередь.
Чего в связи с этим хочется пожелать всем нам?
Прежде всего мужества и спокойствия, которые позволят пройти это время достойно.
Еще — того, чтобы даже в это трудное время — или особенно в это трудное время — вы часто, каждый день, каждую неделю видели плоды своих усилий и трудов. Во-первых, потому что в сложное время нужно быть сосредоточенным и эффективным. Во-вторых, потому что эти плоды —кирпичики дороги к будущей счастливой жизни наших детей в большой и богатой России.
Среди многих произведений Александра Сергеевича Пушкина есть одно, как мне кажется, хорошо подходящее к текущему моменту. Это несколько строк из «Пира во время чумы»:
Есть упоение в бою,
И бездны мрачной на краю,
И в разъярённом океане,
Средь грозных волн и бурной тьмы…
…Всё, всё, что гибелью грозит,
Для сердца смертного таит
Неизъяснимы наслажденья —
Бессмертья, может быть, залог!
И счастлив тот, кто средь волненья
Их обретать и ведать мог.
С Новым годом.
Главный редактор журнала «Эксперт»
Татьяна Гурова