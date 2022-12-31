Конгрессу предложили оценить последствия для ВС США после передачи Украине ЗРК Patriot

Исследовательская служба американского конгресса предупредила о негативных последствиях решения передать Киеву зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot.

Как говорится в документе, копия которого имеется в расположении RT, поставка этих ЗРК сейчас, а также вопрос о поставке Украине дополнительных комплексов Patriot в будущем представляют серьёзные проблемы, которые возникнут перед конгрессом как в законодательной, так и в надзорной сферах его деятельности.

По мнению аналитиков службы, если Patriot изымут у Центрального или Индо-Тихоокеанского командования американской армии, то на данных направлениях могут возникнуть угрозы.

Если же ЗРК передадут из запасов на территории США, то это может воспрепятствовать циклам подготовки и модернизации американских ВС/ Кроме того, специалисты исследовательской службы обращают внимание конгрессменов на то, захотят ли союзники США по НАТО передавать аналогичные комплексы Киеву и против какого данные вооружения могут там применяться.

«Учитывая высокую стоимость ракет-перехватчиков для комплексов Patriot будут ли введены ограничения по типам вражеских систем, против которых допустимо применение этих комплексов?», – резюмировали авторы документа.

Как ранее писал «Эксперт», в МИД РФ предупредили США, что в случае отправки Украине ЗРК Patriot они вместе с обслуживающим их персоналом станут законными приоритетными целями ВС РФ.

Кроме того, по словам официального представителя российского внешнеполитического ведомства Марии Захаровой, это станет очередным провокационным шагом США по отношению к РФ.

