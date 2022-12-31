Минобороны: из украинского плена вернулись 82 российских военнослужащих

Минобороны РФ сообщило о возвращении из украинского плена 82 российских военнослужащих.

«31 декабря в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 82 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность», – подчеркнули в ведомстве.

Отмечается, что все освобождённые россияне самолётами военно-транспортной авиации ВКС РФ будут доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны.

Кроме того, всем освобождённым необходимая медицинская и психологическая помощь оказывается на месте, передаёт РИА Новости.

Как ранее писал «Эксперт», 23 ноября временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин сообщил об обмене пленными между Россией и Украиной по формуле 35 на 35.

