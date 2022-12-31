Минобороны сообщило оперативные данные о ходе спецоперации на Украине

Министерство обороны России на брифинге 31 декабря сообщило оперативные данные о ходе специальной военной операции, которая продолжается на Украине.

Согласно информации, озвученной официальным представителе ведомства Игорем Коношенковым, на Донецком направлении ВС РФ продолжили наступательные действия, нанося удары оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией и тяжёлыми огнемётными системами по районам скоплений живой силы и военной техники ВСУ. За сутки здесь уничтожено более 80 украинских военнослужащих, 4 бронеавтомобиля, 3 пикапа и 2 бронетранспортёра.

На Южно-Донецком направлении в результате успешных наступательных действий ВС РФ освобождён населённый пункт Дорожнянка (Запорожская область). Уничтожены до 50 военнослужащих, 5 пикапов, 3 боевые машины пехоты и 2 боевые бронированные машины.

На Купянском направлении огнём артиллерии и ударами армейской авиации ВС РФ нанесено поражение 3-м ротным тактическим группам ВСУ в районах населённых пунктов Тимковка, Кисловка и Новоселовское (Харьковская область). Уничтожены более 50 украинских боевиков, 3 пикапа и 2 боевые бронированные машины.

На Красно-Лиманском направлении в результате комплексного огневого поражения подразделений ВСУ в районе населённого пункта Серебрянка (ЛНР) безвозвратные потери противника составили до 140 украинских военнослужащих, 7 боевых бронированных машин, 5 танков и 4 пикапа.

В результате ударов высокоточным оружием ВКС РФ поражены 3 пункта временной дислокации иностранных наёмников в районах населённых пунктов Красный Лиман и Червоная Диброва (ДНР). В районах населённых пунктов Богатырь (ДНР) и Каменское (Запорожская область) уничтожены 2 склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов ВСУ.

В районах населённых пунктов Часов Яр, Артёмовск, Авдеевка и Весёлое (ДНР) уничтожено 5 радиолокационных станций контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50. В районе населённого пункта Федоровка также в ДНР вскрыта позиция и уничтожен радиолокатор украинского ЗРК С-300.

В районах населённых пунктов Северск, Ступочки и Фёдоровка (ДНР) на огневых позициях уничтожены 4 артиллерийские системы М777 производства США. В районе населённого пункта Серебрянка (ЛНР) уничтожена самоходная гаубица «Dana» чешского производства.

Истребительной авиацией ВКС РФ в районах населённых пунктов Нововасильевка и Новоэкономическое (ДНР) сбито 2 вертолёта Ми-8 воздушных сил Украины. Российские системы ПВО уничтожили за сутки 8 украинских БПЛА в районах населённых пунктов Бараниковка (ЛНР), Кирилловка, Вольное, Червоная Диброва, Володино (ДНР), Васильевка (Запорожская область) и Кончтантиновка (Херсонская область).

Как ранее писал «Эксперт», на брифинге 30 декабря Конашенков сообщил, что 29 декабря ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по системе военного управления и объектам энергетики, обеспечивавшим работу предприятий оборонно-промышленного комплекса Украины.

Цель удара была достигнута, все назначенные объекты поражены. В результате удара остановлено производство и ремонт военной техники и боеприпасов, прекращена переброска резервов ВСУ из западных регионов Украины. Кроме того, из-за нарушения железнодорожных перевозок поставленное для ВСУ иностранное вооружение заблокировано в тыловых районах.