Путин наградил Суровикина орденом Святого Георгия 3-й степени

Президент РФ Владимир Путин наградил командующего российской группировкой в зоне проведения специальной военной операции на Украине Сергея Суровикина орденом Святого Георгия третьей степени.

Награда присуждена Герою РФ Суровикину за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, передаёт ТАСС.

Орден Святого Георгия – высшая военная награда РФ, которая ведёт свою историю с XVIII века, когда императрицей Екатериной II был учреждён военный орден Святого Великомученика и Победоносца Георгия.

Кроме того, российский лидер наградил орденом Святого Георгия четвёртой степени генерал-полковника, Героя РФ Михаила Теплинского, орденом «За заслуги перед Отечеством» 3-й степени с мечами – генерал-лейтенанта, Героя РФ Геннадия Анашкина, а орденом Александра Невского – гвардии генерал-майора Александра Корнева.