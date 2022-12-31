Путин разрешил оплачивать долги за газ недружественным странам в иностранной валюте

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, разрешающий расчёты в иностранной валюте с покупателями из недружественных стран при оплате или взыскании задолженности за поставки российского газа.

Согласно документу, опубликованному в пятницу, 30 декабря на официальном интернет-портале правовой информации, средства предлагается зачислять на специальный счёт поставщика, открытый в иностранной валюте, указанной в контракте. После поступления денег на счет долг считается погашенным.

Кроме того, отмечается, что погашение долга не является основанием для возобновления поставок природного газа при несоблюдении иностранным покупателем оплаты российского «голубого топлива» рублями при поставках в недружественные страны.

Указ, дополняющий пункт восемь другого изданного в конце марта указа, устанавливающего с апреля порядок оплаты за российский газ в рублях с покупателями из недружественных государств, вступил в силу со дня его подписания.

Как ранее писал «Эксперт», 23 марта текущего года Путин объявил о переводе платежей за природный газ для Евросоюза и стран, которые поддержали санкции против России, в рубли, чтобы отказаться от использования долларов и евро в расчётах.

31 марта президент РФ подписал соответствующий указ и заявил, что Россия рассмотрит вопрос о невыполнении обязательств по газовым контрактам недружественными государствами, если они не будут платить в рублях с 1 апреля.

Согласно новой схеме, Газпромбанк открывает специальные валютные и рублёвые счета для расчётов иностранных клиентов. Покупатель сможет переводить на первый счёт средства в валюте, указанной в контракте на поставку голубого топлива, банк будет продавать её на Московской бирже, после чего зачислять рубли на счёт покупателя «голубого топлива» и уже с него рассчитываться с «Газпромом».