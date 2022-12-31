Путин выступил с новогодним обращением на фоне военных

Президент РФ Владимир Путин выступил с новогодним обращением, которое было показано для жителей Камчатки и Чукотского автономного округа, где уже наступил 2023 год.

При этом впервые российский лидер обратился к россиянам на фоне военных, участвующих в СВО, а не на фоне Кремля, как это было всегда.

Глава государства назвал уходящий год годом поворотных событий, закладывающих основу будущего и независимости, подчеркнув, что россияне проявили мужество и достоинство, поддержали участников военной спецоперации на Украине.

«2022-й год был годом судьбоносных событий, они стали рубежом, закладывающим основу независимости… 2022-й год многое расставил по своим местам, отделил мужество и героизм от предательства и малодушия ... Вместе строим. И созидаем. Главное – судьба России. Защита Родины – это наш священный долг перед предками и потомками», – сказал Путин, обращаясь с новогодним поздравлением к россиянам

