Шойгу: наша Победа, как и Новый год – неотвратима

Глава Минобороны РФ генерал армии Сергей Шойгу поздравил российских военнослужащих с наступающим Новым годом.

Как отметил министр, уходящий год выдался полным «серьёзных испытаний, изменивших привычный ход времени».

«Мы встречаем его в сложной военно-политической обстановке, – говорится в поздравлении Шойгу, опубликованном в Telegram-канале ведомства. – Когда пытаются перечеркнуть нашу славную историю и великие достижения, сносят памятники победителям фашизма и возводят на пьедестал военных преступников, отменяют и оскверняют все российское».

В этих условиях, по его словам, предстоящий новогодний праздник остаётся не только доброй народной традицией, но и приобретает более глубокий смысл, являясь символом наших надежд на мирное будущее.

Кроме того, министр обороны поблагодарил военнослужащих за то, что они

геройски выполняют боевые задачи по защите национальных интересов и безопасности России, решая сложнейшие задачи в ходе специальной военной операции.

Сегодня, как подчеркнул глава Минобороны, они защищают «не только великую историю России, но и ее светлое будущее».

«За каждым из нас – Россия!», – подчеркнул Шойгу, пожелал всем в наступающем году «богатырского здоровья, твердости духа, надёжных и преданных товарищей и, конечно, чистого неба».

«Наша Победа, как и Новый год – неотвратима!», – резюмировал глава Минобороны.

