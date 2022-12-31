На 96-м году жизни скончался Папа римский на покое Бенедикт XVI (Йозеф Ратцингер).

Об этом передаёт РИА Новости со ссылкой на главу службы печати Святого престола Маттео Бруни.

«С болью сообщаю, что почетный папа Бенедикт XVI скончался сегодня в 09:34 в монастыре Mater Ecclesiae в Ватикане», – рассказал он.

Наша справка

Папа римский на покое (итал. Papa emerito; Papa Emeritus) или Римский понтифик на покое – титул, присваиваемый Римскому Папе, добровольно отрёкшемуся от престола. Титул введён Римско-католической церковью 28 февраля 2013 года в связи с добровольным отречением Папы Бенедикта XVI.

Бенедикт XVI (Йозеф Ратцингер) занимал Апостольский престол с апреля 2005 года по февраль 2013 года.

