СМИ: российские войска прорвали оборону противника и зашли в Артёмовск

Российские военкоры в своих Telegram-каналах сообщают о прорыве ВС РФ украинской обороны южнее Артёмовска (украинское название Бахмут).

Как передаёт издание «Военное дело», подразделения Воздушно-десантных войск РФ и отряды ЧВК «Вагнер» зашли в город с южной стороны. Кроме того, сообщается, что «Вагнеровцам» удалось прорваться в Клещеевку, которая находится к югу от Артёмовска.

Ряд источников сообщили, что бойцам ЧВК «Вагнер» были выделены несколько новейших танков Т-90М «Прорыв». Боевые машины уже доставлены и участвуют в боях за Артемовск.

При этом отмечается, что у бойцов ЧВК есть несколько танков Т-90М «Прорыв». В настоящее время бои за город продолжаются. Официальных подтверждений от российского Минобороны о прорыве обороны в районе Артёмовска пока не поступало.

Как ранее писал «Эксперт», согласно информации, озвученной на брифинге 31 декабря официальным представителем Минобороны РФ Игорем Коношенковым, на Донецком направлении ВС РФ продолжили наступательные действия, нанося удары оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией и тяжёлыми огнемётными системами по районам скоплений живой силы и военной техники ВСУ.

За сутки здесь уничтожено более 80 украинских военнослужащих, 4 бронеавтомобиля, 3 пикапа и 2 бронетранспортёра.

