Конфликт на Украине продемонстрировал неготовность стран Запада к длительной войне с Россией.

Об этом пишет испанская газета El Pais. В публикации, в частности, отмечается, что после передачи оружия Киеву на Западе остро встала проблема нехватки боеприпасов и запчастей.

«Более того, противостояние высветило необходимость модификации ПВО – Европе нужны и высококачественные системы для перехвата баллистических ракет, и более простые, широко используемые системы для нейтрализации БПЛА», – заявила вице-президент международного фонда Bertelsmann Stiftung Клювер Эшбрук, на которую ссылается издание.

При этом она призвала Вашингтон и Брюссель здраво оценивать мощь российской армии, которая представляют собой «грозную силу2.

«Запад совершит серьёзную ошибку, если продолжит недооценивать мощь российской армии», – резюмировала Эшбрук.

Как ранее писал «Эксперт», конфликт на Украине близок к переходу в переломную стадию в свете значительного усиления российской армии. Об этом говорится в статье обозревателя американского издания Newsweek Майкла Гфеллера.

По его мнению, ВС РФ совершенно не деморализованы, армейские подразделения РФ получают новые образцы вооружений. В этой связи журналист заявил, что уже настало время, когда США должны склонить Украину к мирному диалогу, а не продлевать страдания простых людей.

