В ЛНР ликвидирован агент СБУ, планировавший теракты

В Лисичанске (Луганская Народная Республика) ликвидировали агента Службы безопасности Украины, который планировал совершить теракты на территории ЛНР.

Как передаёт РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах республики, выявить агента удалось в результате совместной операции сотрудников российских спецслужб и республиканского МВД.

При задержании террорист оказал сопротивление. Известно, что он бросил в силовиков гранату и выкрикивал националистические лозунги, но был ликвидирован на месте. Уже установлено, что ликвидированный агент СБУ планировал в день принятия новой конституции ЛНР нападение на Дом правительства в Луганске.

Как ранее писал «Эксперт» , во вторник, 27 декабря сотрудники ФСБ ликвидировали боевиков, готовивших по заданию украинских спецслужб теракт в городе Чегеме в Кабардино-Балкарии (КБР).

Речь идёт о двух ранее судимых гражданах РФ, которые некоторое время назад входили в террористическое сообщество, действовавшее на территории одного из исправительных учреждений в Кабардино-Балкарии. При задержании, которое проводилось силовиками в пригороде Нальчика, террористы, оказавшие сопротивление и открывшие огонь, были уничтожены.

На месте перестрелки было обнаружено самодельное взрывное устройство на основе смеси аммиачной селитры и алюминиевой пудры мощностью около 2 кг в тротиловом эквиваленте с поражающими элементами, автомат АК-74, пистолет ПМ, а также боеприпасы. Злоумышленники планировали после совершения теракта выехать на территорию Украины и принять там участие в боевых действиях на стороне ВСУ.