Заммэра Ефимов: гостиничная сеть будет создана в Москве по концессии

Власти Москвы объявили конкурс на право заключения концессионного соглашения в отношении трех зданий, расположенных в Центральном и Западном округах. По его условиям, инвестор реконструирует объекты под гостиничную сеть формата B&B (Bed and Breakfast). Об этом сообщил 30 декабря заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Напомним, концессия — это один из видов государственно-частного партнерства. В рамках этого механизма инвестор создает или реконструирует объект, принадлежащий городу, после чего в течение нескольких лет эксплуатирует его и получает от этого доход.

«Город заключит с победителем конкурса концессионное соглашение на 49 лет. При этом все объекты останутся в собственности столицы. Потенциальные участники конкурса могут подавать свои заявки в течение 30 рабочих дней», — рассказал Владимир Ефимов.

С помощью концессии власти Москвы намерены вовлечь в хозяйственный оборот здания и обновить их без бюджетных средств. Кроме того, новая сеть отелей повысит качество услуг в гостиничной сфере и увеличит номерной фонд столицы.

«Для реализации проекта город передаст инвестору три пустующих здания: на Киевской улице в районе Дорогомилово, в Брошевском переулке в Таганском районе и в Большом Сухаревском переулке в Мещанском районе. Помимо реконструкции, победитель торгов оснастит объекты новым оборудованием, инвентарем и мебелью», — рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Здания, выставленные на конкурс, расположены в исторических локациях и имеют интересные архитектурные решения. Одной из задач концессионера будет обеспечить гармоничное сочетание исторического наследия и современных тенденций.

Напомним, ранее за счет частных инвестиций в столице создали Московский международный онкологический центр, он уже принимает пациентов. С привлечением концессионера ведется строительство Северного дублера Кутузовского проспекта. А в 2021 году мэрия города подписала сразу два соглашения по строительству объектов водоотведения для обращения с иловым осадком сточных вод.