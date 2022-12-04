«Инкультурация»: патриарх Кирилл рассказал, как происходило «завоевание» Якутии

Православная вера объясняет мирный, ненасильственный процесс присоединения к России новых земель на протяжении всей истории. Русских людей, осваивавших территории, отличала от западных колонизаторов прежде всего «православная совесть», заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл после литургии в Успенском соборе Кремля, в которой приняло участие руководство Якутии в связи с 390-летием вхождения республики в состав России.

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«Есть в современном политическом лексиконе такое слово "инкультурация" — когда человек входит в культуру другой страны, другого народа, этот процесс всегда сопровождается определенными сложностями, внутренними противоречиями, разрывом со старым, обретением чего-то нового. Все это очень непросто; но когда речь идет о переселении целого народа, то, конечно, это особый подвиг духа. И, наверное, никогда бы он не был таким успешным, если бы не вера православная. В отличие от многих завоевателей, которые покоряли Африку, Северную и Южную Америку и, колонизируя эти земли, несли насилие, смерть и разрушения, ничего подобного в России не происходило. Может возникнуть вопрос: а почему? А ответ очень простой: вера православная. Люди, воспитанные в православной вере, не могли нести смерть, разрушения, пожары, насилие — это просто не соответствовало духовному устроению русского человека», — цитирует пресс-служба патриарха.

Предстоятель РПЦ подчеркнул, что в истории Якутии «не было страшных страниц насилия, выселения, геноцида», «как жил народ якутский, так и живет». И по сей день русские и якуты совместно преодолевают трудности в тяжелых климатических условиях, демонстрируя, по его словам, «межнациональный мир и спокойствие».

«Пришли русские и не стали чинить тех страшных злодеяний, которые обычно чинят колонизаторы, — ведь совесть-то была православной! Именно православие явилось той скрепой, которая соединила два народа», — заключил патриарх.

