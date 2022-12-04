Минобороны сообщило об успехах под Артемовском и в Серебрянском лесничестве

На Купянском, Красно-Лиманском и Южно-Донецком направлениях российские военнослужащие пресекли атаки противника, а на Донецком направлении ведут успешные наступательные действия в районе Артемовска. За прошедшие сутки в ЛНР уничтожены три диверсионно-разведывательные группы ВСУ, а в ДНР поражен пункт временной дислокации украинского нацформирования, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Статья по теме: «Стратеги не подозревали, с чем мы столкнемся»: Рогозин оценил вооружение для СВО

«На Донецком направлении российские войска ведут успешные наступательные действия в районе города Артемовск Донецкой Народной Республики. В результате огневого поражения и действий российских войск за сутки на данном направлении уничтожено более 50-ти украинских военнослужащих и шесть боевых бронированных машин ВСУ», — заявил Конашенков.

На Южно-Донецком направлении ВСУ предпринимали попытки прорваться в Павловку ДНР, однако в результате активных действий российских войск подразделение противника было вытеснено на минное поле и уничтожено огнем артиллерии. Не увенчались успехом и атаки ВСУ в направлении Шевченко ДНР. Ударами штурмовой авиации и огнем артиллерии противник был отброшен на исходные позиции, его потери за сутки на данном направлении составили до 40 украинских военнослужащих убитыми, одна БМП и три пикапа, уточнил представитель Минобороны.

На Купянском направлении ВС РФ предотвратили атаки ВСУ в направлении Куземовки ЛНР и Ягодного Харьковской области. Уничтожено более 60-ти украинских военнослужащих, два пикапа и два автомобиля. ВСУ пытались атаковать и на Красно-Лиманском направлении, но в результате ударов российской артиллерии, противник был отброшен к исходному рубежу.

«Нанесением огневого поражения в районе Серебрянского лесничества и решительными действиями российских войск сорваны атаки двух штурмовых групп ВСУ в направлении населенного пункта Кременная Луганской Народной Республики. Кроме того, в районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской Народной Республики уничтожены три диверсионно-разведывательные группы ВСУ. Потери противника за сутки на данном направлении составили более 80-ти украинских военнослужащих убитыми и ранеными, один танк, боевая машина пехоты и бронеавтомобиль», — уточнил Конашенков.

За прошедшие сутки, по данным Минобороны, ВС РФ нанесли поражение 69-ти артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 187-ми районах. В районе Диброва ДНР был ликвидирован пункт временной дислокации украинского националистического формирования. В районах Григоровки и Марково ДНР уничтожены две американские противорадиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37, а в Запорожской области — склад боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения. В районе населенного пункта Шевченково Харьковской области была подорвана нефтебаза, которая снабжала топливом военную технику ВСУ на Купянском направлении.

Конашенков также сообщил, что российские истребители сбили украинский самолет Су-25, а средства ПВО уничтожили девять украинских беспилотников и две американские противорадиолокационные ракеты «HARM», а также перехватили пять реактивных снарядов систем залпового огня «HIMARS» и «Ураган».

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 337 самолетов, 178 вертолетов, 2618 беспилотных летательных аппаратов, 391 зенитный ракетный комплекс, 6983 танка и других боевых бронированных машин, 909 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3653 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 7463 единицы специальной военной автомобильной техники», — добавил Конашенков.