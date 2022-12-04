ОПЕК+ сохранил действующие параметры добычи нефти

Страны ОПЕК+ приняли решение сохранить согласованный в октябре план по добыче нефти, который предусматривает сокращение производства на 2 млн баррелей в сутки. Следующая встреча альянса состоится 4 июня 2023 года, следует из итогового коммюнике, опубликованного на сайте ОПЕК. Вице-премьер РФ Александр Новак, комментируя решение альянса, заявил, что несмотря на множество неопределенностей, рынок сейчас находится в лучшем состоянии, чем был два месяца назад.

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«Страны-участницы решили: подтвердить решение 10-й министерской встречи ОПЕК и не-ОПЕК 12 апреля 2020 года и одобренное на последующих встречах, включая 19-ю министерскую встречу ОПЕК и не-ОПЕК 18 июля 2021 года и 33-ю министерскую встречу ОПЕК и не-ОПЕК 5 октября 2022 года», — говорится в коммюнике.

Следующую встречу ОПЕК+ запланировали на 4 июня 2023 года. При этом организация подтвердила готовность собраться в любой момент, если потребуется принять дополнительные меры по стабилизации рынка.

«Подчеркнули также, что в случае необходимости у нас есть всегда возможность в любой момент провести внеочередную встречу для того, чтобы откорректировать ситуацию на рынке. Но в текущий момент это не понадобилось, мы подтвердили те решения, которые были приняты два месяца назад», — заявил Александр Новак в эфире телеканала «Россия 24».

Также, по его словам, на встрече было отмечено, что рынок сейчас «находится в более лучшем состоянии, чем два месяца назад, хотя есть много неопределенностей». В числе неопределенностей вице-премьер назвал высокий уровень инфляции во многих странах, высокий уровень суверенного долга, ужесточение монетарной политики многими странами и периодически возобновляющиеся вспышки COVID-19 в Китае.

