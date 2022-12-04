Разработчики создали антисанкционную версию Linux специально для России

Российские независимые разработчики выпустили новую антисанкционную версию Green Linux 21 специально для РФ. Отечественный дистрибутив лишен неиспользуемых в стране сервисов, работает с репозиториями на российских серверах и поставляется с корневым сертификатом Минцифры, сообщает CNews.

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«Проект получил название Green Linux 21, а в его основе лежит всемирно известный дистрибутив Linux Mint. На начальном этапе проект так и назывался – Linux Mint Russian Edition. Linux Mint считается одним из самых простых в использовании дистрибутивов Linux. В этом плане его можно сравнить с Windows 7 – одной самых простых в освоении ОС Microsoft», — сообщает портал.

Дистрибутив распространяется бесплатно, «весит» порядка 2,2 ГБ и поставляется исключительно в 64-битной версии. Главная его особенность заключается в программном импортозамещении – иностранный софт, который часто поставляется в составе популярных дистрибутивов Linux, заменен на российские аналоги. Корневой сертификат Минцифры, который находится внутри Green Linux 21, — тоже большое преимущество. Он необходим для работы российских сайтов и без него многие из них скоро могут перестать открываться. В частности, на российский сертификат для своих сайтов уже перешел Сбербанк.

Подавляющее большинство Linux-дистрибутивов поставляются в комплекте с браузером Firefox, в Green Linux он заменен на российский «Яндекс браузер», вместо офисного пакета LibreOffice здесь установлен OnlyOffice, отметили эксперты.