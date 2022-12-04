Российские вагоны для метрополитена заинтересовали Иран

Иран мог бы закупать у России вагоны для метрополитена Шираза — административного центра провинции Фарс. Кроме того, не исключено и налаживание сотрудничества по их производству. Об этом в интервью РИА Новости рассказал советник губернатора правительства провинции Фарс, директор по сотрудничеству в сфере образования и науки в Ширазском университете Мойтаба Биназаде.

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«Да, это точно. Может даже что-то большее. Экспортеры могли бы приехать в Иран и основать компании по передаче технологий. Конечно, с некоторой юридической привязкой, чтобы они не продавали третьим лицам. Это бы привело к созданию инфраструктуры, которая станет первым шагом к долгосрочному сотрудничеству», — рассказал Биназаде, отвечая на вопрос о возможности закупок у России вагонов для метрополитена Шираза.

Он добавил, что российские компании могли бы стать основными партнерами в проекте по расширению метрополитена в Ширазе.

Рассуждая о перспективах сотрудничества, он также отметил, что у России и Ирана исторически крепкие связи. Среди иранцев, проживающих в северной части страны, достаточно много тех, кто имеет русские корни.

«Сто-двести лет назад россияне приезжали в Иран. И у меня есть друзья, у которых, например русская бабушка. Таким образом, иранцы имеют больше культурных связей с Россией по сравнению с другими странами», — рассказал Биназаде.

Кроме того, он отметил, что Шираз имеет все шансы стать популярным туристичеким направлением среди россиян. В регионе, по его словам, развит не только традиционный, но и оздоровительный туризм — сюда многие едут делать операции.

Биназаде также добавил, что если Москве и Ширазу удастся наладить тесное промышленное сотрудничество, то можно ожидать и открытия прямого авиасообщения между городами.

