«Сначала арестовывали яхты, теперь — их самих»: Володин высказался об уехавших из РФ «страдальцах»

Председатель Госдумы Вячеслав Володин опубликовал в своем Telegram-канале пост, посвященный «страдальцам», покинувшим Родину. Он констатировал, что сначала западные страны отбирали у них яхты, виллы, автомобили и самолеты, а теперь — арестовывают их самих. Спикер нижней палаты парламента призвал российских бизнесменов «развивать Россию», чтобы и деньги были целы, и совесть — чище.

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«В этой связи хочется вспомнить, о чем говорил наш президент Владимир Путин, что все, кто хранят активы и деньги за рубежом, замучаются "пыль глотать", пытаясь вернуть эти средства. Слова, сказанные 20 лет назад, оказались пророческими», — написал Володин.

Председатель Госдумы подчеркнул, что прдпринимателям «надо развивать свою страну — Россию», помнить, что именно ей всем обязаны, и делать все, чтобы жизнь в ней стала лучше.

«Тогда не только деньги будут целы, но и совесть — чище», — заключил Володин.

Накануне Британское агентство по борьбе с преступностью заявило о задержании 58-летнего российского бизнесмена. По данным источника ТАСС, в Лондоне был задержан Михаил Фридман из-за подозрений в нарушении введенных в отношении него санкций.